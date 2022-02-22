Казахстан возобновляет рейсы в Египет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.
Так, начиная с начала марта т.г. казахстанские авиакомпании «Эйр Астана», «Fly Arystan» и «SCAT» планируют возобновить выполнение туристических полетов в г. Шарм-эль-Шейх из городов Нур- Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.
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