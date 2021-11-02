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Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы в Индию

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Ноября 2021, 10:45
Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы в Индию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разрешено возобновление регулярного авиасообщения между Казахстаном и Индией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

«С 15 ноября 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение рейсов по маршруту Алматы – Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании», - говорится в сообщении комитета, опубликованном в Telegram.


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