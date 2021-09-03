Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы с Венгрией
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 августа на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахста был вынесен вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Венгрией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
Благодаря совместной работе Комитета гражданской авиации МИИР РК и посольства РК в Венгрии, с 9 сентября 2021 года венгерский лоукост перевозчик « Wizz Air « планирует возобновить регулярные рейсы между городами Будапешт и Нур-Султан с частотой один рейс в неделю (четверг) на воздушном судне типа А320.
Дальнейшее увеличение рейсов в Венгрию будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии.
Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
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