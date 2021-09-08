Казахстан возобновляет регулярное авиасообщение с Мальдивами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 4 октября 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» возобновит регулярные рейсы по маршруту Алматы – Мале. Частота - четыре рейса в неделю. Эксплуатироваться будут воздушные судна типа Б767 и А321LR, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Увеличение количества рейсов на Мальдивы будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решений Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

В МИИР отметили, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.