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    15:18, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан возобновляет регулярное авиасообщение с Мальдивами

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 4 октября 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» возобновит регулярные рейсы по маршруту Алматы – Мале. Частота - четыре рейса в неделю. Эксплуатироваться будут воздушные судна типа Б767 и А321LR, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    Увеличение количества рейсов на Мальдивы будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решений Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

    В МИИР отметили, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.


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