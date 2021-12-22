Казахстан возобновляет полеты во Вьетнам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 30 декабря 2021 года авиакомпания «SCAT» планирует возобновить рейсы по маршруту Алматы – Фукуок с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушном судне типа Б-757, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 14 декабря 2021 года.

Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.



