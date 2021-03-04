Казахстан возобновляет авиарейсы в Таджикистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан возобновляет авиасообщение с Таджикистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 2 марта 2021 года под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова разрешено возобновление регулярных рейсов между Казахстаном и Таджикистаном по маршруту Алматы – Душанбе – Алматы с частотой по 2 рейса в неделю с каждой стороны.

С 14 марта 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение регулярных рейсов между городами Алматы и Душанбе с частотой 1 рейс в неделю (воскресенье).

Со стороны Таджикистана ожидается, что регулярное авиасообщение между городами Алматы и Душанбе планируется возобновить с 18 марта 2021 года авиакомпанией «Somon Air» с частотой 1 рейс в неделю (четверг).

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.