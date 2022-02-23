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Казахстан возобновляет авиарейсы в Египет

23 Февраля 2022 09:11
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Казахстан возобновляет авиарейсы в Египет

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 17 февраля 2022 года возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом. Об этом сообщили пресс-служба МИИР РК.

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«С начала марта казахстанские авиакомпании «Air Astana», «Fly Arystan» и «SCAT» планируют возобновить выполнение туристических полетов в Шарм-эль-Шейх из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай», - говорится в сообщении ведомства.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованными на сайтах авиакомпаний расписаниями.

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#Туризм   #Египет   #Общество   #Коронавирус в РК   #МИИР РК  
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