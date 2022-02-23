Новости
Казахстан возобновляет авиарейсы в Египет
23 Февраля 2022 09:11
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 17 февраля 2022 года возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом. Об этом сообщили пресс-служба МИИР РК.
Новости по темеКазахстан возобновляет рейсы в Египет Мы не должны делить туристов на наших и иностранных – министр культуры и спорта Казахстана Определены маршруты, которые лягут в основу Гранд-тура Казахстана
«С начала марта казахстанские авиакомпании «Air Astana», «Fly Arystan» и «SCAT» планируют возобновить выполнение туристических полетов в Шарм-эль-Шейх из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай», - говорится в сообщении ведомства.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованными на сайтах авиакомпаний расписаниями.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- ЕНПФ: пенсионные взносы казахстанцев увеличились почти на 30 %
- Как проходит реабилитация после COVID-19 в Акмолинской области
- Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
- Минздрав РК: 220 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
- Коронавирус: Алматы и СКО - в «красной» зоне
- Более 673 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн