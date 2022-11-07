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Казахстан возглавил рейтинг стран СНГ для зимнего туризма

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Ноября 2022, 17:47
Казахстан возглавил рейтинг стран СНГ для зимнего туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлен рейтинг самых популярных и привлекательных у туристов государств СНГ (Содружества Независимых Государств) для зимнего туризма и отдыха, передает МИА «Казинформ».

Рейтинг стран СНГ составлен на основе популярности у туристов и развитости инфраструктуры для туризма и отдыха в странах СНГ.

По данным ТурСтат, в топ-5 стран СНГ для зимнего отдыха входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения.

В Казахстане зимой туристов привлекают столица Астана и город Алматы, курорт Шымбулак в горах Алматы, а также курорт Бурабай и горнолыжные курорты в Восточно-Казахстанской области.

В Азербайджане туристы приезжают в столицу Баку и город Шеки, на горнолыжные курорты Шахдаг и Туфандаг, а также оздоровительный курорт Нафталан.

В Кыргызстане туристов привлекают столица Бишкек и горнолыжный курорт Каракол, а также незамерзающее озеро Иссык-Куль.

В Узбекистане зимой туристы посещают столицу Ташкент и города Шелкового пути Бухара и Самарканд, а также горнолыжный курорт Чимган.

В Армении зимой туристов привлекают столица Ереван и горнолыжный курорт Цахкадзор.


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