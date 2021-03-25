Казахстан возглавил рабочую группу Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году исполняется 30 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Ровно 30 лет назад Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым был подписан очень важный исторический документ - Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Наша страна одной из первых среди стран СНГ в 1996 году присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который является одним из краеугольных камней в системе международной безопасности и ядерного нераспространения.

Международное сообщество, признавая вклад Казахстана в укреплении режима нераспространения оружия массового уничтожения, выбрало генерального директора Национального ядерного центра Республики Казахстан Эрлана Батырбекова председателем рабочей группы Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Церемония назначения прошла в режиме онлайн с участием представителей более чем 150 стран мира.

Напомним, что ОДВЗЯИ является международной организацией, которая будет выполнять контроль за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Безусловно, председательство в рабочей группе ОДВЗЯИ – это высокая оценка курса нашей страны, направленного на укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения», - пояснил Эрлан Батырбеков.

За годы независимости Казахстан, отказавшись от четвёртого по мощности в мире ядерного арсенала, провел широкомасштабную деятельность по ликвидации инфраструктуры и последствий испытаний ядерного оружия, получил уникальный опыт проведения работ по снижению глобальной угрозы, укреплению режима нераспространения оружия массового уничтожения.

Казахстан оказал серьезную поддержку ОДВЗЯИ и продемонстрировал решимость в достижении ее целей. Так, к примеру, отмечается активное сотрудничество Национального ядерного центра и ОДВЗЯИ в плане создания Международной системы мониторинга – МСМ. В частности, под оперативным управлением Национального ядерного центра РК функционируют четыре сейсмические и одна инфразвуковая станции МСМ, а также Казахстанский национальный центр данных – KNDC. В настоящее время создается первая в Центральной Азии станция радионуклидного мониторинга благородных газов.

Участие Казахстана в работе Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ в качестве председателя группы является хорошей возможностью распространить уникальный опыт Казахстана, наработанные и проверенные временем методы снижения глобальной угрозы, что станет очередным значимым вкладом нашей страны в процесс установления всеобщего запрета на ядерные испытания.