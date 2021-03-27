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    15:04, 27 Март 2021 | GMT +6

    Казахстан возглавил один из органов Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

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    ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Представитель Казахстана избран главой одного из руководящих органов Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене. Генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков занял пост Председателя рабочей группы «Б» ОДВЗЯИ на период с 2021 по 2024 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

    Победа Казахстана явилась результатом сложной конкурентной борьбы, в ходе которой представители Норвегии и Парагвая сняли свои кандидатуры, признав заслуги и последовательную политику нашей страны в деле разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Данная позиция позволит нашей стране регулировать инспекционную деятельность по проведению ядерных взрывов в мире. Всего в Международную систему мониторинга ОДВЗЯИ входит 302 станции из 185 стран мира.

    Весьма символично, что Казахстан возглавил один из ключевых органов ОДВЗЯИ в год 30-летия Независимости и закрытия Семипалатинского испытательного полигона.


    Теги:
    Официально Международная деятельность МИД РК Безопасность Внешняя политика Казахстана
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