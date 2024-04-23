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    11:04, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан возглавил комитет женщин-предпринимателей тюркских стран

    Лаззат Рамазанова
    Фото: asmar.org.kz

    Казахстан принял председательство в Комитете женщин-предпринимателей при Союзе торгово-промышленных палат тюркских стран. Решение было озвучено в Стамбуле на заседании второй генеральной ассамблеи женщин-предпринимателей Союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации женщин-предпринимателей «ASMAR». 

    В заседании приняли участие 400 деловых женщин из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана, входящих в Организацию тюркских государств (ОТГ), а также Венгрии.

    Делегацию от Казахстана на форуме представила председатель Национальной ассоциации женщин-предпринимателей «ASMAR», председатель Совета деловых женщин «Атамекен» Лаззат Рамазанова. Она отметила, что традиции взаимоотношения деловых женщин тюркских государств позволяют обмениваться эффективным опытом, идеями и ресурсами, а также создают условия для профессионального и личностного роста.

    Лаззат Рамазанова
    Фото: asmar.org.kz

    — Казахстан с огромной ответственностью принимает на себя председательство в организации, перенимая эстафету у Азербайджана. Председательство нашей страны будет нацелено на стратегическое развитие региональных бизнес-проектов с активным участием женщин. Поддержка и стимулирование таких проектов будет не только способствовать генерации уникальных бизнес-идей, но и позволит создавать благоприятную среду для формирования деловой экосистемы тюркских государств, — заявила Лаззат Рамазанова, отметив, что глобальные вызовы ставят перед женщинами новые задачи.

    деловые женщины
    Фото: asmar.org.kz

    — Региональные конфликты и влияние климатических процессов на экономику и здравоохранение затрагивают в первую очередь женщин. В то же время, именно женщины становятся незаменимыми в процессе перехода к принципам «устойчивой экономики». Мы можем создавать и развивать компании, специализирующиеся на экологически чистом производстве, экотуризме, продвигать практики ответственного потребления и производства, внедрять принципы экономики замкнутого цикла и способствовать сохранению биоразнообразия наших регионов, — добавила Лаззат Рамазанова.

    Союз торгово-промышленных палат тюркских стран был создан в 2019 году и является эффективной площадкой для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между тюркскими государствами. В настоящее время в состав Союза входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан и Туркменистан. В ноябре 2023 года Казахстан официально принял председательство в Организации тюркских государств. Оно продлится 12 месяцев, до очередного Саммита в 2024 году.

    Теги:
    Организация тюркских государств Бизнес Женщины Тюркский мир Интеграция и партнерство
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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