Казахстан возглавил глобальную Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Казахстан принял председательство в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), на период 2020-2021 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Церемония передачи председательства прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием послов и экспертов государств-членов группы при ООН и Высокого представителя ООН по вопросам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств Фекитамоелоа Утоикаману.





В Группу РСНВМ входит 32 государства, в том числе 16 стран представляют африканский континент, 10 – Азию, включая все 5 стран Центральной Азии и Афганистан, 4 – Европу и 2 – Южную Америку. Казахстан, являясь крупнейшей страной, не имеющей выхода к морю, расположен также на самом дальнем расстоянии от мирового океана (около 3 750 км).

В ходе председательства Казахстан намерен активно содействовать реализации Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (2014–2024 гг.) и Целей устойчивого развития ООН через усиленное и скоординированное сотрудничество стран группы со странами транзита, агентствами ООН и другими заинтересованными сторонами на региональной основе.

«На посту председателя Казахстан приложит все усилия для активизации сотрудничества между нашей Группой и всеми заинтересованными сторонами, включая учреждения ООН, международные финансовые институты, частный сектор и научные круги», – отметил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в ходе мероприятия. Он также поблагодарил постоянного представителя Парагвая при ООН Хулио Сесара Арриолу, возглавлявшего группу в предыдущие 2 года, за значительную работу на данном посту.





Фекитамоелоа Утоикаману в своей речи подчеркнула, что Казахстан неизменно занимает активную позицию в продвижении и защите интересов Группы РСНВМ. Она также отметила, что в июне 2020 года в Нур-Султане при поддержке Правительства Казахстана состоится Министерская встреча РСНВМ по вопросам торговли в рамках 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации. Казахстан был избран председателем Группы в ходе ежегодной Министерской встречи РСВНМ в Нью-Йорке 25 сентября 2019 года.

Отсутствие территориального доступа к морю, удаленность и изоляция от мировых рынков и высокие транзитные расходы создают серьезные препятствия для общего социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю. Их морская торговля полностью зависит от транзита через другие страны. Дополнительные пересечения границы и большое расстояние от глобальных рынков существенно увеличивают расходы на транспортные услуги. В числе других основных вызовов, стоящих перед РСНВМ, находятся слабое инфраструктурное развитие, малые экономические рынки, уязвимость перед климатическими изменениями, недостаточный доступ к информационно-коммуникационным технологиям и др.



