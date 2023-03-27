Казахстан воспользовался геополитическим кризисом и нарастил экспорт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошедший год был одним из самым удачных для внешней торговли Казахстана за последние десять лет. Впервые с 2012 года экспорт в стоимостном выражении вырос на 40%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Согласно оперативным данным, за январь-декабрь прошлого года объемы поставок из Казахстана приблизились к 84,4 млрд долларов США. Это сопоставимо с показателями 2012-2013 годов.

Еще одним рекордом 2022 года стал объем несырьевого экспорта страны. Он превысил исторический максимум 2012 года и достиг 26,5 млрд долларов США (31,4%). Из них 8 млрд долларов США составил экспорт товаров высокого передела.

Китай и Россия стали ведущими торговыми партнерами Казахстана в 2022 году. Их общая доля во внешнем товарообороте Казахстана превысила 37%. Как и в 2021 году, лидирует РФ: объем торговых операций РК с северным соседом в 2022 году достиг 26,1 млрд долларов США (плюс 6,1%). Большую часть этой суммы составил импорт российских товаров в Казахстан. Торговля с Китаем в прошлом году тоже шла хорошо, страны продали друг другу товары на 24,1 млрд долларов США (плюс 34,1%).

В пятерку торговых партнеров также вошли ведущие импортеры казахстанского сырья — Италия (главный покупатель нефти), Турция и Южная Корея. Торговля с этими странами в денежном выражении в 2022 году выросла значительно: на 54,1% с Италией за счет растущих котировок на нефть, в 2,3 раза — с Южной Кореей.

По мнению экспертов QazTrade, сдвиги в мировой торговле, связанные с геополитической ситуацией, в целом отразились на экспорте РК благоприятно. Наблюдалось повышение уровня диверсификации экспортной корзины. Казахстан стал продавать больше видов товаров (с 2,9 тысяч до 3,4 тысяч наименований), а число экспортных рынков выросло со 122 до 129.

Вовремя нарастили в РК объем производства растительного масла. В прошлом году на этом рынке как раз наблюдались перемены. Если ранее Китай и Узбекистан закупали большие объемы продукта у России и Украины, то в 2022 году их поставки сократились. Казахстан предложил соседям свое масло и стороны договорились. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-декабрь прошлого года Китай нарастил импорт жиров и масел из РК почти в четыре раза, а Узбекистан - в два раза.

Также Казахстан увеличил объем поставок глинозема в РФ вдвое — с 378,1 тысяч до 745,4 тысяч тонн.

Трудности с логистикой между Европой и Россией сыграли на руку и казахстанским поставщикам рыбы. Они увеличили экспорт филе в Германию на 62,9%, в Литву — на 56,5%, в Нидерланды — на 48,7%. Наш бренд — судак.

Если просмотреть весь список товаров, экспортируемых из Казахстана в Россию, то окажется, что наша страна увеличила поставки в РФ по многим позициям. Это очень хорошо заметно и по общей статистике экспорта. За 2022 год он вырос на 26,9%, с 6,9 млрд до 8,8 млрд долларов США.