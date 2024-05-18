Казахстан вошёл в состав Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

На венской площадке ООН состоялась 33-я сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстан впервые избран в состав КППУП на период 2025-2027 гг. и готов внести свой практический вклад в работу Комиссии с учетом накопленного национального опыта по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

На общих дебатах Постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди проинформировал участников сессии о последних реформах в правоохранительных органах РК, развитии пенитенциарной системы и приближении ее к международным стандартам, включая сокращение численности заключенных, реабилитацию, реинтеграцию граждан, возвращающихся из зон конфликтов, а также снижение уровня повторной преступности лиц, состоящих на учете пробации.

Глава казахстанской делегации подчеркнул важность развития международного антикриминального сотрудничества в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и другими видами преступной деятельности.

Посол М.Тлеуберди особо отметил вклад Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и стран доноров в осуществлении поставленных задач, заверив в дальнейшей поддержке Казахстаном деятельности УНП ООН, в том числе посредством выделения добровольных взносов в Глобальную программу против киберпреступности.