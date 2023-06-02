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    15:00, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстан вошел в тройку лучших на «Ролан Гаррос»

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сразу восемь российских теннисисток пробились в третий круг «Ролан Гаррос» — это не только четверть всех участниц турнира в этой стадии, но и рекорд представительства по странам на этом этапе Открытого чемпионата Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Россия — восемь теннисисток: из них шестеро — Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова и Элина Аванесян — проведут свои матчи сегодня, 2 июня, при этом Павлюченкова и Потапова сыграют друг с другом. Встречи третьего круга у Мирры Андреевой и Екатерины Александровой состоятся в субботу, 3 июня.

    США — шесть спортсменок: среди них — третья ракетка мира Джессика Пегула и шестая ракетка мира Кори Гауфф.

    Казахстан — две представительницы: Юлия Путинцева и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина.

    Украина — две теннисистки: Элина Свитолина, которая сегодня сыграет с Анной Блинковой, и Леся Цуренко.

    У остальных стран по одной участнице, среди них — белоруска Арина Соболенко (2), полька Ига Швёнтек (1), бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (14) и туниска Онс Жабер (7).


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