Казахстан вошел в тройку крупнейших поставщиков нефти в Европу

Согласно статистике, страны ЕС в прошлом году ежедневно импортировали в общей сложности 9,1 млн баррелей нефти. Наибольшие объемы поставок обеспечили:

- США – 1,40 млн баррелей в сутки (15,4%);

- Норвегия – 1,10 млн баррелей (12,1%);

- Казахстан – 1,05 млн баррелей (11,5%).

В списке крупнейших поставщиков также:

- Ливия – 0,67 млн баррелей (7,4%);

- Саудовская Аравия – 0,66 млн баррелей (7,2%);

- Ирак – 0,57 млн баррелей (6,3%);

- Нигерия – 0,54 млн баррелей (5,9%);

- Бразилия – 0,45 млн баррелей (4,9%);

- Великобритания – 0,41 млн баррелей (4,6%).

Фото: Econovis

Что говорят эксперты о влиянии мировых цен на нефть на экономику Казахстана – читайте в нашем материале.