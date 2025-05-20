Казахстан вошел в тройку крупнейших поставщиков нефти в Европу
Казахстан занял третье место среди стран-экспортеров сырой нефти в Европейский союз, передает агентство Kazinform со ссылкой на Econovis.
Согласно статистике, страны ЕС в прошлом году ежедневно импортировали в общей сложности 9,1 млн баррелей нефти. Наибольшие объемы поставок обеспечили:
- США – 1,40 млн баррелей в сутки (15,4%);
- Норвегия – 1,10 млн баррелей (12,1%);
- Казахстан – 1,05 млн баррелей (11,5%).
В списке крупнейших поставщиков также:
- Ливия – 0,67 млн баррелей (7,4%);
- Саудовская Аравия – 0,66 млн баррелей (7,2%);
- Ирак – 0,57 млн баррелей (6,3%);
- Нигерия – 0,54 млн баррелей (5,9%);
- Бразилия – 0,45 млн баррелей (4,9%);
- Великобритания – 0,41 млн баррелей (4,6%).
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