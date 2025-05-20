РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:51, 20 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан вошел в тройку крупнейших поставщиков нефти в Европу

    Казахстан занял третье место среди стран-экспортеров сырой нефти в Европейский союз, передает агентство Kazinform со ссылкой на Econovis.

    Нефть
    Фото: azertag.az

    Согласно статистике, страны ЕС в прошлом году ежедневно импортировали в общей сложности 9,1 млн баррелей нефти. Наибольшие объемы поставок обеспечили:

    - США – 1,40 млн баррелей в сутки (15,4%);

    - Норвегия – 1,10 млн баррелей (12,1%);

    - Казахстан – 1,05 млн баррелей (11,5%).

    В списке крупнейших поставщиков также:

    - Ливия – 0,67 млн баррелей (7,4%);

    - Саудовская Аравия – 0,66 млн баррелей (7,2%);

    - Ирак – 0,57 млн баррелей (6,3%);

    - Нигерия – 0,54 млн баррелей (5,9%);

    - Бразилия – 0,45 млн баррелей (4,9%);

    - Великобритания – 0,41 млн баррелей (4,6%).

    нефть
    Фото: Econovis

    Что говорят эксперты о влиянии мировых цен на нефть на экономику Казахстана – читайте в нашем материале.

    Теги:
    Нефть Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают