Казахстан вошел в ТОП-6 сильнейших сборных мира и выступит на Суперкубке по MMA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по боксу примет участие в Суперкубке по MMA, который пройдет в королевстве Бахрейн с 7 по 12 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В соревнованиях примут участие шесть сильнейших команд мира, а также еще две сборные команды. Согласно жребию, казахстанские файтеры сразятся с командой собранной из представителей балканских стран — сборной балканских чемпионов. Данные бои должны пройти в Бахрейне 9 марта, в случае победы наша команда выйдет в полуфинал Суперкубка.

Президент Международной федерации ММА Керрит Браун назвал сборную Казахстана исключительной командой и вспомнил успех единственного трехкратного чемпиона мира казахстанца Багдата Жубаныша на ЧМ в Абу-Даби.

На турнире выступят: Бахрейн, Таджикистан, Украина, Ирландия, Россия и сборная арабских чемпионов.