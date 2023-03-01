Казахстан вошел в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе текущего года в Казахстане произвели 42,5 тысяч тонн хлеба — на 2,3% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Самые большие объемы производства были отмечены в Туркестанской области: 10,2 тысячи тонн, минус 0,9% за год. На этот регион пришлось 23,9% всего выпуска по стране. На второй и третьей строчках оказались Алматы (4,5 тысяч тонн, плюс 13,2%) и Актюбинская область (4,4 тысячи тонн). Меньше всего хлеба — всего 401 тонну — произвели в Улытауской области.

В целом за январь–декабрь в стране произвели 518,6 тысячи тонн свежего хлеба — на 1,6% меньше, чем годом ранее.

Наибольшие объемы выпуска пришлись на пшеничный хлеб: 31,6 тысячи тонн — практически столько же, сколько и годом ранее.

В то же время производство ржаного хлеба выросло на 18,2%, до 1,9 тысячи тонн, ржано-пшеничного и пшенично-ржаного — на 2,9%, до 1,1 тысячи тонн, диетического — на 47,3%, до 81 тонны, булочных изделий — на 18%, до 2,8 тысячи тонн, прочего хлеба — на 3,6%, до 5 тысяч тонн.

Цены на хлеб по итогам января текущего года выросли на 19,2% за год. В том числе ржано-пшеничный хлеб подорожал на 26,5%, до 435 тг за кг, пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 27,8%, до 348 тг, из муки первого сорта — на 13,9%, до 196 тг.

В годовой динамике сильнее всего рост цен на хлеб ощутили жители Улытауской области: сразу на 50,8%. В тройку антилидеров также попали Акмолинская и Мангистауская области. Наименьшее удорожание — на 9,9% — было зафиксировано в Атырауской области.

Наибольший рост цен на ржано-пшеничный хлеб наблюдался в Костанайской области, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — в Мангистауской, из муки первого сорта — в Улытауской области.

Среди крупных городов страны ржано-пшеничный хлеб дороже всего стоил в Петропавловске, пшеничный из муки высшего сорта — в Караганде, из муки первого сорта — в Конаеве. Самая низкая цена на ржано-пшеничный хлеб была зафиксирована в Уральске, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — в Атырау, из муки первого сорта — в Актобе.

По состоянию на 24 февраля 2023 года, самая низкая цена в мире на хлеб была зарегистрирована в Тунисе: 0,14 долл. США за полукилограммовую буханку. Далее идут Алжир (0,16 долл. США) и Ливия (0,34 долл. США). Замкнули пятерку лидеров Казахстан и Узбекистан: 0,36 долл. США и 0,37 долл. США соответственно.

Среди других стран СНГ полукилограммовая булка хлеба в Азербайджане стоила 0,39 долл. США, в Молдове — 0,43 долл. США, в Украине — 0,58 долл. США, в России — 0,61 долл. США, в Беларуси — 0,64 долл. США, в Армении — 0,65 долл. США.

Самые высокие цены были отмечены в США (3,27 долл. США), Швейцарии (3,21 долл. США) и Исландии (2,93 долл. США).