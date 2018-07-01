Казахстан вошел в ТОП-25 рейтинга стран УЕФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне столичная «Астана» на домашнем поле одержала победу над датским «Мидтьюлландом» в матче второго отборочного раунда Лиги Чемпионов - 2:1. Этот результат позволил Казахстану подняться с 26-го на 25-е место в рейтинге стран УЕФА, сообщает Sports.kz.

Коэффициент нашей страны за пять последних сезонов составляет 16,875. Ближайшим преследователем является Шотландия (16,750), 24-е место занимает Израиль (17,000).

Напомним, что в Лиге Европы продолжают выступление еще две отечественные команды: «Тобол» и «Кайрат».

Тройку лидеров составляют Испания (86,283), Англия (65,105) и Италия (64,368).









Фото: www.fcastana.kz