Казахстан вошел в ТОП-25 рейтинга стран УЕФА
25 Июля 2018 09:22 292
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне столичная «Астана» на домашнем поле одержала победу над датским «Мидтьюлландом» в матче второго отборочного раунда Лиги Чемпионов - 2:1. Этот результат позволил Казахстану подняться с 26-го на 25-е место в рейтинге стран УЕФА, сообщает Sports.kz.
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Коэффициент нашей страны за пять последних сезонов составляет 16,875. Ближайшим преследователем является Шотландия (16,750), 24-е место занимает Израиль (17,000).
Напомним, что в Лиге Европы продолжают выступление еще две отечественные команды: «Тобол» и «Кайрат».
Тройку лидеров составляют Испания (86,283), Англия (65,105) и Италия (64,368).
Фото: www.fcastana.kz
Ключевые слова: Спорт,
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