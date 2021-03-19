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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:03, 19 Март 2021 | GMT +6

    Казахстан вошел в ТОП-25 государств по росту скорости мобильного интернета

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    invest_rus

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