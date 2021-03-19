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en
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ўз
ق ز
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Евразия
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Америка
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Происшествия
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14:03, 19 Март 2021 | GMT +6
Казахстан вошел в ТОП-25 государств по росту скорости мобильного интернета
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