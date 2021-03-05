Казахстан вошёл в ТОП-10 стран мира с самым дешёвым мобильным интернетом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К началу текущего года в Казахстане насчитывалось 16 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — на 6,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. За последние пять лет показатель растёт в среднем на 7,8% в год. Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, составило 85 единиц на 100 жителей страны, что является лучшим значением за всё время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Число абонентов фиксированного интернета в стране увеличилось на 5,1% за год, до 2,6 млн абонентов. Таким образом, наблюдается значительный рост количества пользователей сети Интернет во всех сегментах. На сегодняшний день охват населения Казахстана интернетом составляет 99%.

При таком высоком уровне интернетизации тарифы на мобильный интернет в РК относительно невысоки. В мировом рейтинге Казахстан входит в ТОП-10 стран с самым дешёвым интернетом. В 2020 году страна заняла 6-е место в мире, обойдя почти все развитые страны. За 1 гигабайт интернета в стране платят в среднем 0,46 долларов США. Всего в рейтинге исследовали цены 228 стран.

Если в Казахстане за 20 гигабайт интернета житель страны в среднем заплатит 9,2 долларов США (3 840,4 тенге), то, к примеру, в соседней России — уже 10,3 долларов США (4 299,6 тенге), в Великобритании — 27,9 долларов (11 646,5 тенге), в Германии — 81,2 долларов (33 895,9 тенге), в США — 160 долларов (66 789,8 тенге), в Швейцарии — 167,5 долларов (69 920,7 тенге), в Греции — 241,3 доллары (100 727,5 тенге).

Отдельно отметим: в 2020 году интернет стал основным инструментом коммуникаций, спрос на интернет-услуги и доступ к сети заметно вырос. Рост трафика в Казахстане составил, по данным операторов, от 34% (Tele2) до 63% (Beeline). Логично предположить, что и цены могли вырасти на эту величину, однако этого не произошло.

В целом стоимость доступа к интернету прямо пропорциональна масштабам (площади) страны. То есть чем больше географическая протяжённость страны, тем дороже обходится обеспечение покрытия всей территории, и, соответственно, тем выше должна быть стоимость интернета для пользователей. В случае нашей страны дела обстоят иначе: при такой огромной площади страны инвестиции весьма значительны, однако конечная цена для абонентов — низкая. Оборудование, которое используется при строительстве сети, производится за рубежом, и это означает, что с каждой девальвацией казахстанской валюты оно становится ещё дороже для телеком-индустрии. Напомним, в 2020 году в сферу информации и связи направили наибольший объём инвестиций за всё время: 140,9 млрд тенге — на 37,2% больше по сравнению с 2019 годом.

Непосредственно операторы сотовой связи также увеличили капитальные затраты. Наибольший объём капитальных затрат (CAPEX) наблюдается у Beeline: по итогам 2020 года сумма составила 61,2 млрд тенге — на 32,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, в Kcell капитальные расходы выросли до 26,8 млрд тенге, (годом ранее — 20,2 млрд тенге). Инвестиции операторов сотовой связи направлены на основные производственные средства и оборудование, а также программное обеспечение и лицензии.