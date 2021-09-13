Казахстан вошел в ТОП-10 стран, где чаще всего оказывают медпомощь гипертоникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 30 лет количество людей, страдающих гипертонией, увеличилось вдвое и достигло 1,28 миллиарда человек. Около 720 миллионов человек не получали никакого лечения в 2019 году, а это 41% женщин и 51% мужчин. Об этом свидетельствуют данные исследования лондонского имперского колледжа Imperial College London и Всемирной организацией здравоохранения, опубликованного в научном журнале The Lancet, передает МИА «Казинформ».

Исследование проводилось международной командой врачей и охватило период с 1990 по 2019 год. Были проанализированы зарегистрированные показатели кровяного давления и данные о лечении, охватившие более 100 млн человек в возрасте от 30 до 79 лет из 184 стран мира.

Изучив гигантский объем данных, исследователи установили, что с 1990 по 2019 год общий уровень гипертонии в мире практически не изменился, но распространенность заболевания перешла от богатых стран к странам с низким и средним уровнем дохода. В результате в Канаде, Перу и Швейцарии в 2019 году был один из самых низких показателей распространенности гипертонии в мире. Самые высокие показатели наблюдались в Доминиканской Республике, Ямайке и Парагвае среди женщин и в Венгрии, Парагвае и Польше среди мужчин.

Казахстан вошел в первую десятку стран с самыми высокими показателями лечения гипертонии в 2019 году. Охват лечением от общего числа женщин с гипертонией составил 74% и соответственно у мужчин 66%.

Комментируя результаты исследования, Бахыт Туменова, глава Национальной Ассоциации «Денсаулык» по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний, отметила, что в Казахстане до 40% взрослого населения страдают артериальной гипертонией различной степени тяжести, и на сегодня порядка 1,2 млн. человек находятся под наблюдением врачей.

«Отрадно, что у нас в стране один из самых высоких в мире показателей лечения гипертонии и что необходимые медикаменты получают 74% женщин и 66 % мужчин, страдающих от высокого давления. Но при этом не стоит забывать, что 89% случаев гипертония завершается инфарктом или инсультом. Поэтому для людей, входящих в группу риска развития артериальной гипертонии, необходимо внедрять новые эффективные методы, которые будут способствовать защите здоровья человека через стратегию снижения вреда, пропаганду важности правильного образа жизни и здоровых привычек», - добавила Бахыт Туменова.

Эксперт также подчеркнула, что стратегия снижения вреда – это подход, направленный на сохранение здоровья каждого человека и нацеленный не на тотальный запрет вредных привычек, а на уменьшение рисков и негативных последствий для здоровья. Для курильщика - это переход от обычных сигарет на бездымные альтернативы, чтобы исключить основной источник вреда – дым; в алкогольной зависимости – это замена крепкого алкоголя на слабоалкогольные напитки; в вопросах питания - переход от менее здоровой пищи к более здоровой, включая физическую активность в повседневную жизнь.