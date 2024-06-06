Казахстан вошел в список «зеленых» туристических направлений британского журнала

По предложению АО «НК «Kazakh Tourism» Катон-Карагайский район в Восточном Казахстане вошел в список «зеленых» туристических направлений Travel Green List британского журнала Wanderlust. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В Азии в этот список также включены такие проекты, как культурно-просветительские центры в Японии и природный заповедник на месте железной дороги в Сингапуре, наряду с развитием сельского туризма в Казахстане за инициативы в области устойчивого туризма.

— Пять лет назад жители Катон-Карагайского района в Восточном Казахстане, славящегося своими бескрайними степями, горами и лесами, оказались в сложной ситуации. Хотя здесь находится крупнейший национальный парк страны, в котором обитают около 275 видов птиц, в 48 сельских населенных пунктах района было мало рабочих мест, что привлекало немного туристов. В результате с начала века население района сократилось вдвое, так как многие жители уехали в города в поисках работы, — отмечается в публикации.

Британская редакция высоко оценила Фонд устойчивого развития сельских территорий, созданный в 2019 году для улучшения качества жизни в трех отдаленных районах, включая Катон-Карагай. Отмечены такие инициативы, как обучение владельцев гостиниц, открытие школы гостеприимства, поддержка туристических троп, установка дорожных указателей и финансирование туристических информационных центров. Эти проекты способствовали созданию в регионе сообщества устойчивого туризма и улучшению условий для туристов.

В рамках международной туристической выставки ITB Berlin 2024 общественный фонд «Катон-Карагай для устойчивого развития» из Восточного Казахстана вошел в список «100 лучших направлений устойчивого туризма» и победил в категории «Процветающие сообщества».