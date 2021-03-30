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    09:55, 30 Март 2021 | GMT +6

    Казахстан вошел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан вошел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 марта 2021 года:

    В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.


    Теги:
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