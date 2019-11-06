Казахстан вошёл в десятку стран с наибольшими темпами роста показателя - исследование Brand Finance

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно компания Brand Finance публикует рейтинг 100 национальных брендов. Авторы исследования считают, что бренд страны оказывает значительное влияние как на её репутацию, самоидентификацию и представление о своём настоящем и будущем, так и на благосостояние государства и его способность конкурировать и развиваться в мировой экономике, передает МИА «Казинформ».

В исследовании этого года заметно, что национальные бренды развивающихся стран растут гораздо быстрее, чем у развитых. Так, средний рост стоимости бренда в развивающихся странах составил 13,9%, а в развитых странах — всего 0,4%.

В рейтинге проводится анализ 100 стран мира. Самыми дорогими в мире остались бренды США, Китая и Германии. Стоимость бренда США составила 27,8 трлн долл. США, Китая — 19,5 трлн долл. США, Германии — 4,9 трлн долл. США. Замыкают ТОП-5 стран с самым дорогим брендом Япония (4,5 трлн долл. США) и Великобритания (3,9 трлн долл. США). Также в 10-ку вошли Франция, Индия, Канада, Южная Корея и Италия.

Казахстан поднялся на 7 строчек и занял 44-е место (в 2018-м — 51-е место), расположившись между Новой Зеландией (45-е место) и Ираном (43-е место). При этом стоит отметить, что стоимость бренда Казахстана больше, чем у некоторых европейских стран (к примеру, Португалии, Румынии, Венгрии, Словакии и других).

Среди стран ЕАЭС в рейтинг вошла только Россия, заняв 14-е место (в 2018-м — 18-е место).

При расчёте рейтинга национальных брендов учитываются экономические, демографические и политические факторы, включая инвестиционные показатели, туристическую привлекательность, динамику экономического роста исследуемых стран, производство, потребление и экспорт национальных товаров и услуг, человеческий капитал и другие параметры, объединённые в четырёх основных сегментах.

Заметим, в рейтинге этого года Казахстан вошёл в ТОП-10 стран по росту стоимости национального бренда. Стоимость увеличилась на 41,9%, что является 8-м показателем среди всех стран, вошедших в рейтинг.

В целом за 2018 год темп роста экономики РК составил 4,1%; это больше, чем в среднем по миру (+3% за год). ВВП РК в 2018 году достиг 61,8 трлн тг (годом ранее 54,4 трлн тг).

За январь–сентябрь текущего года, по данным пресс-центра премьер-министра РК, рост ВВП составил 4,3% к соответствующему периоду прошлого года. Активы Национального фонда увеличились на 2,4%, до 59,4 млрд долл. США, доходы в республиканский бюджет достигли 7677,6 млрд тг (100,8% к плану), темп роста составил 112,6%.

По итогам 9 месяцев по основным базовым показателям роста экономики положительные результаты работы показали акиматы Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Павлодарской областей.