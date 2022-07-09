9 Июля 2022 13:24

Казахстан вошел в число участников командного чемпионата мира по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) опубликовала списки участников командного чемпионата мира, который пройдет в китайском Чэнду с 30 сентября по 9 октября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Мужские сборные:

1. Китай, 2. Египет, 3. Нигерия, 4. Алжир, 5. Того, 6. Южная Корея, 7. Тайбэй, 8. Индия, 9. Япония, 10. Иран, 11. Сингапур, 12. Гонконг, 13. Казахстан, 14. Саудовская Аравия, 15. Таиланд, 16. Германия, 17. Россия (Решение о допуске России будет принято 26-27 июля исполкомом ITTF), 18. Швеция, 19. Дания, 20. Англия, 21. Австрия, 22. Чехия, 23. Румыния, 24. Португалия, 25. Франция, 26. Хорватия, 27. Бразилия, 28. Чили, 29. Аргентина, 30. США, 31. Канада, 32. Пуэрто-Рико, 33. Австралия, 34. Новая Зеландия, 35. Тунис, 36. Узбекистан, 37. Словения, 38. Перу, 39. Вануату, 40. Бельгия.

Женские сборные:

1. Китай, 2. Египет, 3. Нигерия, 4. Тунис, 5. Маврикий, 6. Япония, 7. Южная Корея, 8. Гонконг, 9. Сингапур, 10. Индия, 11. Таиланд, 12. Тайбэй, 13. Казахстан, 14. Иран, 15. Узбекистан, 16. Германия, 17. Румыния, 18. Франция, 19. Португалия, 20. Австрия, 21. Украина, 22. Польша, 23. Люксембург, 24. Венгрия, 25. Россия (Решение о допуске России будет принято 26-27 июля исполкомом ITTF), 26. Нидерланды, 27. Бразилия, 28. Канада, 29. США, 30. Чили, 31. Пуэрто-Рико, 32. Аргентина, 33. Австралия, 34. Вануату, 35. Алжир, 36. Индонезия, 37. Швеция, 38. Гватемала, 30. Фиджи, 40. Северная Корея.

Фото: olympic.kz