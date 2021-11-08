Казахстан вошёл в число стран с надежным уровнем безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрена новая система оценки деятельности полиции. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Основным критерием определены уровень безопасности граждан и доверия населения. Для этого независимыми институтами проводятся социологические исследования», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Глава МВД добавил, что результаты I полугодия показали, что полиции полностью доверяет 38,7% граждан, частично – 38,1%.
«Эти данные корреспондируются с Глобальным индексом миролюбия «Global Peace Index», в котором Казахстан в 2021 году вошёл в список стран с достаточно надежным уровнем безопасности», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.
Из 163 государств мира занято 67 место (Кыргызстан – 76, Узбекистан – 90, Беларусь – 117, Россия – 154).
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