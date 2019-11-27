Казахстан вошел в число стран, испытывающих высокий водный стресс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Кайрат Кожамжаров назвал основные проблемы в сфере водных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повторный мониторинг ситуации свидетельствует о сохраняющихся внутренних и внешних рисках. Ключевые из них: недостаточное обеспечение питьевой водой, износ водной инфраструктуры, чрезвычайная ситуация, истощение и загрязнение водных запасов, трансграничные гидрологические угрозы, несовершенство управления водными ресурсами и нехватка кадров для водного хозяйства», - сказал Кайрат Кожамжаров в ходе парламентских слушаний по вопросам водной безопасности.

Сенатор также добавил, что, согласно исследованиям Института мировых ресурсов, в районах с дефицитом воды проживает почти 2 млрд человек.

«68 государств испытывает высокий водный стресс, в их числе и наша страна. Институт географии констатирует ежегодное снижение водообеспеченности республики. Если в 60-х годах суммарный сток воды составлял 120 куб. км, то сейчас он сократился до 101. В перспективе к 2020 году речной сток уменьшится до 80 куб. км, а в 2030 году еще до 72-х. Это происходит при нарастающих потребностях в отраслях экономики в водных ресурсах», - добавил Кайрат Кожамжаров.