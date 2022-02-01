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Казахстан вошел топ-25 стран, благоприятных для цифровых кочевников

1 Февраля 2022 19:17
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Казахстан вошел топ-25 стран, благоприятных для цифровых кочевников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Британское издание Travel Daily News, опубликовало результаты исследования, в котором определяли лучшие страны для цифровых кочевников. Казахстан вошел в рейтинг ТОП-25 рекомендуемых стран, заняв 16 место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК Kazakh Tourism».

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Немецкая компания PaulCamper – крупнейший и пользующийся наибольшим доверием арендодатель жилых автофургонов в Европе, провела масштабное исследование стран мира по уровню благоприятных условий для цифровых кочевников.

В своем рейтинге они учитывали такие показатели как покрытие wi-fi, цены на топливо, стоимость здорового ежедневного питания в день, количество угонов транспортных средств, качества дорог, и даже количество дождевых дней.

Казахстан в этом списке опередил многие передовые страны. Высокие показатели Казахстана в рейтинге отмечаются по доступности цен на топливо и продуктов питания.

Как отмечает британское издание Travel Daily News, опубликовавшее результаты этого исследования, около 300 000 британцев ежегодно уезжают за границу, и, учитывая ограничения последних двух лет, вполне вероятно, что и в этом году они продолжат исследовать мир как digital nomads.

На сегодняшний день по всему миру насчитывается более 35 млн цифровых кочевников разных национальностей, которые ежегодно тратят 787 млрд долларов США на такой образ жизни.



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#Туризм   #СМИ  
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