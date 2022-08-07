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Казахстан ворвался в топ-6 всемирной шахматной олимпиады
7 Августа 2022 03:00

Казахстан ворвался в топ-6 всемирной шахматной олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шахматисты из Казахстана узнали свои позиции в рейтинге всемирной олимпиады, которая в эти дни проходит в индийском Ченнае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Женская сборная Казахстана поднялась в рейтинге с десятого места на шестое, в то время как мужская команда опустилась с седьмой строчки на 12-ю.

6 августа казахстанские шахматистки одержали победу над сборной Словакии со счетом 3,5-0,5. Мужская сборная потерпела поражение от Азербайджана (1,5-2,5).

В мужском рейтинге лидирует команда Армении, тогда как в женском на первом месте располагается сборная Индии.


Фото: Sports.kz.


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