Казахстан ворвался в топ-3 в медальном зачете Зимней Универсиады-2023

19 Января 2023, 07:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана вышла на третье место в медальном зачете Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Биатлонист Бекентай Турлубеков выиграл спринт и принес тем самым стране третью золотую медаль на турнире. Также в спринте «бронзу» выиграл Александр Мухин. Теперь у Казахстана три золотые медали и одна бронзовая, и он поднялся на третье место в медальном зачете. Лидирует с большим отрывом Япония — у нее 14 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте — Финляндия — три «золота», одно «серебро» и одна «бронза».

Ранее чемпионами Универсиады-2023 в составе сборной Казахстана стали биатлонист Вадим Куралес и «летающий лыжник» Данил Васильев.

Фото: sports.kz