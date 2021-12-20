Казахстан внедряет промышленные гранты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет внедрен промышленный грант. Об этом на пленарном заседании Сената Парламента РК сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект О «промышленной политике» министр рассказал о планируемых нововведениях в этом вопросе.

«Внедряется новый инструмент стимулирования - промышленный грант. Он будет выдаваться на технологическую модернизацию производства методом софинансирования. Меры государственного стимулирования будут предоставляться производителям продукции среднего и высшего звена. На основании методики утверждается соответствующий перечень продукции. Таким образом, акцент будет сделан на углубление переработки», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр добавил, что в целях повышения эффективности оказываемой господдержки вводятся встречные обязательства. Они определяются с учетом вида и объема работ, которые предпринимает бизнес. В случае неисполнения обязательств предприятие должно возвратить бюджетные средства в зависимости от уровня их исполнения. Также вводится соглашение о повышении конкурентоспособности. Оно позволяет получить комбинированный пакет стимулирующих мероприятий. Кроме того, предусмотрена 3-процентная льготная функция Фонда развития промышленности, так как на рынке ставка кредитования инвестиционных проектов составляет 6 процентов и выше.

«Мы совместно с Немецким институтом Фраунхофера провели анализ системообразующих предприятий. Мы оценили, на каком этапе цифровой трансформации находится каждый из них. Для проведения цифровой трансформации на предприятиях предусмотрены механизмы повышения квалификации работников и привлечения иностранных специалистов, внедрения новых методов управления. Из года в год расширяется перечень предлагаемых мероприятий государственного стимулирования. Это, в свою очередь, требует создания благоприятных условий для бизнеса. Поэтому все стимулирующие мероприятия будут осуществляться через веб-портал электронного правительства по принципу «одного окна». Наше министерство будет координирующим государственным органом по стимулирующим мероприятиям», - резюмировал Бейбут Атамкулов.