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Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Апреля 2023, 20:04
Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начиная с мая 2023 года, Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки, начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+. Данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года», - сказано в сообщении ведомства.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ приняли решение о сохранении согласованного на встрече в октябре плана по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. Сообщалось, что следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года.


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