Казахстан поддерживает усиление роли ООН - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев принял участие в открытых дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН, посвященных укреплению международной системы и соблюдению принципов Устава ООН под председательством Китая, передает Kazinform.

В своем выступлении Ашикбаев подчеркнул, что дебаты проходят в условиях растущей неопределенности, эрозии международного права и избирательного применения правовых норм. В этой связи, были подчеркнуты всемерная поддержка Президента РК К.Токаева центральной роли ООН и его призыв к мировым лидерам подходить к вопросам международного мира и безопасности с большим чувством ответственности.

Фото: Министерство иностранных дел РК

Казахстанская сторона отметила, что ООН остается незаменимым механизмом обеспечения устойчивого мира и развития. В данном контексте, были отмечены усилия Казахстана по укреплению регионального доверия и взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии, содействию мирным процессам, продвижению ядерного разоружения, межрелигиозного диалога и участию в миротворческой деятельности ООН.

— Особое внимание было уделено необходимости реформы ООН, включая адаптацию Совета Безопасности к современным реалиям. Казахстан выступает за более широкое представительство развивающихся стран и средних держав, а также за эволюционный подход к реформе, направленный на повышение эффективности ООН и ее способности отвечать на ожидания государств-членов, — отметили в министерстве.

В контексте глобальных вызовов была отмечена инициатива Главы государства о создании Международной водной организации в целях преодоления дублирования существующих механизмов и повышения эффективности водного мандата ООН. Также были упомянуты инициативы Казахстана по созданию Глобальной коалиции по первичной медико-санитарной помощи и Международного агентства по биологической безопасности.

Первый заместитель министра подтвердил готовность Казахстана продолжать работу со всеми государствами-членами в целях качественного развития многостороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления принципов Устава ООН.

Также на полях заседания Совета Безопасности ООН казахский дипломат провел встречи с министром иностранных дел КНР Ван И и министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым для обсуждения перспектив развития двустороннего сотрудничества и ключевых направлений взаимодействия на многосторонних площадках.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что одной из причин кризиса ООН является позиции постоянных членов Совета Безопасности.