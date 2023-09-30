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    21:01, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли — Касым-Жомарт Токаев

    президент Казахстана
    Фото: пресс-служба Акорды

    Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи глав стран Центральной Азии и Германии, передает МИА «Казинформ». 

    — Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи этой универсальной организации. Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами. Вчера у меня состоялись продуктивные переговоры с Вами, уважаемый канцлер, и главами ведущих германских компаний по вопросам экономического сотрудничества. Считаем, что перспективы такого сотрудничества радужные, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Другим приоритетным направлением для сотрудничества видится сельское хозяйство. Глава государства предложил при поддержке немецких партнеров создать в Казахстане Региональный центр устойчивого земледелия. По его словам, центр мог бы содействовать широкому обмену теоретическими разработками, а также их внедрению и коммерциализации.

    По мнению Президента, большие перспективы открывает дальнейшее развитие инвестиционного партнерства

    – Германия уже более 30 лет неизменно находится в числе основных инвесторов в экономику нашей страны. Казахстан нацелен на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ и готов создавать все необходимые условия для немецких инвесторов, в том числе с соблюдением ESG-принципов, – заявил Глава государства.

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков.

    Полный текст выступления Президента Казахстана на саммите «С5+Германия» читайте здесь.

    Напомним, вчера начался официальный визит Президента Казахстана в столицу Германии. В ходе визита Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели брифинг для прессы, где главы двух стран ответили на вопросы журналистов.

    Президент ответил на вопросы о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту вокруг Украины и соблюдении санкций. Также Касым-Жомарт Токаев призвал вести деловые мирные переговоры.

    — Наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров, — сказал глава Казахстана.

    Теги:
    Инвестиции Токаев Касым-Жомарт Внешняя политика Казахстана
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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