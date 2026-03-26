    12:22, 26 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан вышел в три финала на Кубке Азии по стрельбе из лука

    В Бангкоке (Таиланд) стартовал первый этап Кубка Азии по стрельбе из лука, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    В рамках турнира представители сборной Казахстана вышли в три финала.

    У женщин в стрельбе из блочного лука в полуфинале Казахстан одержал победу над командой Малайзии. В финале Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова встретятся с Индией.

    Мужская команда в стрельбе из классического лука в полуфинале обыграла Китайский Тайбэй. В решающем раунде Дастан Каримов, Ильфат Абдуллин и Даулеткельды Жанбырбай поборются с Индией.

    В этой же дисциплине женская сборная Казахстана в ½ победила Малайзию. В финале казахстанки будут биться с Китаем. Страну в финале представят Диана Турсунбек, Самира Жумагулова и Александра Землянова.

    Отметим, что финалы состоятся 27 марта.

    Диана Калманбаева
