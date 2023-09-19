23:16, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6
Историческая победа: Казахстан выиграл «золото» на ЧМ по борьбе
Борец вольного стиля из Казахстана Ризабек Айтмухан провел финальную схватку на чемпионате мира, который проходит в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ».
В финале весовой категории до 92 килограммов Ризабек Айтмухан встретился с азербайджанским спортсменом Османом Нурмагомедовым. Победу в схватке одержал борец из Казахстана со счетом 4-2.
Для Казахстана данная награда стала исторической, так как ранее ни один отечественный борец вольного стиля не становился чемпионом мира.
Таким образом, Айтмухан принес команде олимпийскую лицензию на участие в ОИ-2024.
Ранее Азамат Дайлетбеков стал бронзовым призером, отметившись также лицензией.