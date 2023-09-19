Историческая победа: Казахстан выиграл «золото» на ЧМ по борьбе

Борец вольного стиля из Казахстана Ризабек Айтмухан провел финальную схватку на чемпионате мира, который проходит в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ».

В финале весовой категории до 92 килограммов Ризабек Айтмухан встретился с азербайджанским спортсменом Османом Нурмагомедовым. Победу в схватке одержал борец из Казахстана со счетом 4-2.

Для Казахстана данная награда стала исторической, так как ранее ни один отечественный борец вольного стиля не становился чемпионом мира.

Таким образом, Айтмухан принес команде олимпийскую лицензию на участие в ОИ-2024.

Ранее Азамат Дайлетбеков стал бронзовым призером, отметившись также лицензией.