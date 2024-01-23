РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:52, 22 Январь 2024 | GMT +6

    Казахстан выиграл пять золотых медалей на международном турнире по боксу

    Казахстан выиграл пять золотых медалей на международном турнире по боксу
    Фото: Sports.kz

    В Сомборе (Сербия) завершился международный турнир по боксу среди женщин «Кубок наций», на котором выступала и сборная Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Турнир проходил в четырех возрастных категориях: школьницы, юниорки, молодежь, взрослые. Казахстанские боксерши смогли завоевать на соревнованиях пять золотых медалей.

    Чемпионками у школьниц стали Аружан Тиллабай (42 кг), Виктория Бишлер (46 кг) и Аяулым Оспанова (60 кг).

    На взрослом турнире с «золотом» выступление закончили Улжан Сарсенбек (54 кг) и Виктория Графеева (60 кг).

    Среди юниорок победительниц из Казахстана не оказалось. Что касается молодежного первенства, то там сборная Казахстана и вовсе не была представлена.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!