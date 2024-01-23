Казахстан выиграл пять золотых медалей на международном турнире по боксу

В Сомборе (Сербия) завершился международный турнир по боксу среди женщин «Кубок наций», на котором выступала и сборная Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Турнир проходил в четырех возрастных категориях: школьницы, юниорки, молодежь, взрослые. Казахстанские боксерши смогли завоевать на соревнованиях пять золотых медалей.

Чемпионками у школьниц стали Аружан Тиллабай (42 кг), Виктория Бишлер (46 кг) и Аяулым Оспанова (60 кг).

На взрослом турнире с «золотом» выступление закончили Улжан Сарсенбек (54 кг) и Виктория Графеева (60 кг).

Среди юниорок победительниц из Казахстана не оказалось. Что касается молодежного первенства, то там сборная Казахстана и вовсе не была представлена.