Казахстан выиграл четвертую медаль Азиады

Дзюдоистка из Казахстана Эсмигуль Куюлова, выступающая в весовой категории до 63 кг, провела поединок за бронзовую награду Азиады в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей Эсмигуль стала представительница Узбекистана Севинч Исокова. В итоге обладательницей бронзовой медали стала Куюлова, взявшая верх благодаря golden score при счете 1:1.

В «бронзовый» финал Эсмигуль Куюлова попала через утешительную схватку, в которой была сильнее выступающей за Филиппины уроженки Японии Киёми Ватанабе.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Казахстана четыре медали: три «бронзы» и одно «серебро».