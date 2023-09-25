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    15:54, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан выиграл четвертую медаль Азиады

    Казахстан выиграл четвертую медаль Азиады
    Фото: Sports.kz.﻿

    Дзюдоистка из Казахстана Эсмигуль Куюлова, выступающая в весовой категории до 63 кг, провела поединок за бронзовую награду Азиады в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей Эсмигуль стала представительница Узбекистана Севинч Исокова. В итоге обладательницей бронзовой медали стала Куюлова, взявшая верх благодаря golden score при счете 1:1.

    В «бронзовый» финал Эсмигуль Куюлова попала через утешительную схватку, в которой была сильнее выступающей за Филиппины уроженки Японии Киёми Ватанабе.

    Таким образом, на данный момент в активе сборной Казахстана четыре медали: три «бронзы» и одно «серебро».

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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