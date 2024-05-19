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    21:27, 18 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан выиграл 14 золотых медалей на турнире по боксу в Астане

    бокс
    Фото: КФБ

    Сборная Казахстана завершила международный турнир «Кубок Елорда», который состоялся в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Среди мужчин и женщин 14 казахстанских боксеров стали чемпионами соревнований.

    Мужская команда выиграла девять золотых, восемь серебряных и 14 бронзовых медалей.

    Среди женщин золотую награду выиграли пять боксерш, пятеро завоевали «серебро» и 11 спортсменок стали облпдптельницами бронзовых медалей.

    Чемпионами турнира — казахстанцы:

    — 51 кг — Сакен Бибосынов;
    — 54 кг — Карим Серкебаев;
    — 57 кг — Махмуд Сабырхан;
    — 60 кг — Талгат Сырымбетов;
    — 67 кг — Нурбек Мурсал;
    — 75 кг — Тимур Нурсеитов;
    — 86 кг — Нурбек Оралбай;
    — 92 кг — Сагындық Тогамбай;
    — +92 кг — Камшыбек Кункабаев;
    — 57 кг — Карина Ибрагимова;
    — 60 кг — Виктория Графеева;
    — 63 кг — Аида Абикеева;
    — 70 кг — Мадина Нурышева;
    — +81 кг — Елдана Талипова.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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