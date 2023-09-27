Казахстан выиграл 11-ю медаль Азиады в Ханчжоу

Представительницы сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай и Ольга Панарина выступили в финале индивидуальных соревнований в дисциплине «скит» на Азиаде в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победительницей с результатом 57 и рекордом Азиатских игр стала Цзянь Йитинь из Китая, второе место заняла ее соотечественница Гао Цзиньмэй (55), третья строчка и бронзовая медаль достались Орынбай (45). Панарина расположилась следом на четвертой отметке с 34 очками.

Отметим, что ранее сегодня Орынбай, Панарина, а также Зоя Кравченко, принесли Казахстану первое «золото» Азиатских игр-2022 в командных состязаниях в ските. Таким образом, теперь в копилке страны 11 медалей (одно «золото», два «серебра» и восемь «бронз»).