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    13:40, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан выиграл 11-ю медаль Азиады в Ханчжоу

    Казахстан выиграл 11-ю медаль Азиады в Ханчжоу
    Фото: Sports.kz.

    Представительницы сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай и Ольга Панарина выступили в финале индивидуальных соревнований в дисциплине «скит» на Азиаде в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победительницей с результатом 57 и рекордом Азиатских игр стала Цзянь Йитинь из Китая, второе место заняла ее соотечественница Гао Цзиньмэй (55), третья строчка и бронзовая медаль достались Орынбай (45). Панарина расположилась следом на четвертой отметке с 34 очками.

    Отметим, что ранее сегодня Орынбай, Панарина, а также Зоя Кравченко, принесли Казахстану первое «золото» Азиатских игр-2022 в командных состязаниях в ските. Таким образом, теперь в копилке страны 11 медалей (одно «золото», два «серебра» и восемь «бронз»).

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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