Казахстан выходит на международную арену фиджитал-спорта

Состоявшаяся в Абу-Даби жеребьевка определила соперников UEL Team, PBC Astana и XGoat на групповом этапе.

Спортивные клубы поборются за внушительный призовой фонд — 400 тысяч долларов в фиджитал-футболе, 500 тысяч долларов в фиджитал-баскетболе и 150 тысяч долларов в фиджитал-шутере CS2 — и право стать чемпионами в своих дисциплинах, где цифровой и физический этапы объединены в единый поединок.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры.

Такой формат усиливает конкуренцию и делает участие наших команд особенно значимым для казахстанского спорта, ведь в Играх примут участие более 2000 участников из более чем 100 стран мира.

Команда UEL Team по фиджитал-футболу сыграет в группе A. Соперниками карагандинского коллектива станут Greni Smith, Mexq и Red Moon. Летом 2025 года UEL Team выиграла отборочный турнир Road to Abu Dhabi, прошедший в Астане, и тем самым заслужила право представлять Казахстан на международной арене.

Баскетбольный клуб PBC Astana выступит во фиджитал-баскетболе в группе B. Команде предстоит бороться за выход в плей-офф против сильных соперников со всего мира, среди которых Bad Boys, Moskovsky и Uzbig Team. PBC Astana также прошла национальный отбор в Астане в 2025 году и теперь демонстрирует фиджитал-формат, где классический баскетбол дополняется цифровым этапом.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры.

Победитель прошлогоднего турнира The Games of the Future Abu Dhabi 2024 — команда XGoat — сразится в фиджитал-шутере CS2 с командами Liga Pro Team, EndFastPls, Intersellars Apollo, E7, Minsk House, Mexico Quetzales и Donstu Esports.

The Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 18 по 23 декабря. Для казахстанских болельщиков это шанс поддержать UEL Team, PBC Astana и XGoat в борьбе с сильнейшими командами мира и увидеть, как наши спортсмены прокладывают путь Казахстана в новом тренде мирового спорта — фиджитал-соревнованиях.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры.

Фиджитал — это инновационный формат, в котором классический спорт объединяется с киберспортом: часть матча проходит на спортивной площадке, а продолжение — в виртуальной среде. Участникам необходимо сочетать высокую физическую готовность с игровым мышлением, быстрой реакцией и навыками командной игры в цифровом пространстве, что делает фиджитал одним из самых динамичных и перспективных направлений современного спорта.

Ранее мы писали, что международный турнир «Игры Будущего» пройдет в 2026 году в Астане с 18 июля по 1 августа.