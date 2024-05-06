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    09:02, 06 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан выделил кыргызстанцам 50 бюджетных мест в вузах страны

    студент
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Казахстан выделил гражданам Кыргызской Республики 50 квотных мест в высших учебных заведениях страны на 2024-2025 учебный год по программам бакалавриата, магистратуры и непрерывного интегрированного медицинского образования, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    По данным Министерства образования и науки КР, Казахстаном определено 25 мест для обучения по программам бакалавриата, 20 – магистратуры, 5 - непрерывного интегрированного медицинского образования.

    Для участия в конкурсном отборе кандидаты должны зарегистрироваться и загрузить требуемые документы в онлайн-системе, а также полностью заполнить заявление и форму регистрации до 23:59 23 мая 2024 года.

    Согласно казахстанским требованиям, по программе бакалавриат обязательно учитывается средний балл успеваемости аттестата или свидетельства об основном среднем образовании с оценкой не менее чем «В» (текущий средний балл не менее оценки «4» при 5 (пяти) балльной системе.

    По программе магистратура и резидентура учитывается диплом бакалавра или специалиста со средним баллом не менее 3.3 (из 4.0) GPA или его эквивалент, полученный в образовательных учреждениях.

    Как сообщает ведомство, регистрация для каждой программы обучения в системе производится согласно уровню образования, выбранного кандидатом (бакалавриат, магистратура, резидентура).

    Перечень необходимых документов можно найти пройдя по ссылке.

    Заявки, содержащие неполный пакет документов будут автоматически отклонены. 

    Транспортные и иные расходы покрываются участниками стипендиальной программы самостоятельно.

    Теги:
    Наука Образование Кыргызстан Студенты Стипендии
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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