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Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана

23 Декабря 2021 20:17
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Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан по итогам текущего года входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Государственного комитета статистики РУ, по итогам 11 месяцев 2021 года больше всего товаров закуплено из России – 4,73 млрд долларов, Китая – 4,4 млрд долларов, Казахстана - 2,48 млрд долларов, Республики Корея – 1,63 млрд долларов и Турции – 1,49 млрд долларов.

«На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 181 страной мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (17,7%), Российской Федерацией (17,4%), Казахстаном (9,3%), Турцией (8,0%), Республикой Корея (4,4%), Кыргызстаном (2,2%) и Германией (1,8%)», - сообщает Госкомстат РУ.


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#Экономика   #Узбекистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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