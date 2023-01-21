Казахстан входит в топ-10 в медальном зачете Универсиады-2023

21 Января 2023, 02:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан входит в топ-10 в медальном зачете Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

С пятью медалями — тремя золотыми и двумя бронзовыми — Казахстан занимает девятое место. Лидирует Япония — 19 золотых, 15 серебряных и 6 бронзовых медалей. На втором месте — Южная Корея — 7 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Тройку лучших команд на данный момент замыкает Польша — 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Напомним, «золото» Казахстану принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков и «летающий лыжник» Данил Васильев; «бронзу» выиграли биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.