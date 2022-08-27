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Казахстан входит в топ-10 стран с самыми низкими ценами на жилье
27 Августа 2022 10:24

Казахстан входит в топ-10 стран с самыми низкими ценами на жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жилье в Казахстане, несмотря на заметный рост цен в стране и мире, все еще остается достаточно дешевым. В рейтинге стран по стоимости жилья в центре города, по данным Numbeo, Казахстан входит в топ-10 стран с самыми низкими ценами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Жилье в центре города обходится в РК в среднем в $927,2 США за кв. м. Это 10 место в рейтинге из 106 стран. Кроме РК в топ-10 стран не вошла ни одна страна СНГ. Самое дешевое жилье находилось в гораздо менее благополучных и развитых странах, чем наша республика. Топ-3 в секторе составили Пакистан ($585 США за кв. м), Египет ($618,2 США) и Венесуэла ($672,1 США).

Среди прочих стран СНГ помимо Казахстана наиболее демократичны цены в Молдове ($1047,9 США за кв. м) и Узбекистане ($1083,4 США). В обеих странах доходы населения значительно ниже, чем в РК. Дороже, чем в Казахстане, стоило также жилье в Украине ($1181,9 США за кв. м), Азербайджане ($1306,6 США), Беларуси ($1629,1 США), Армении ($2228,1 США) и России ($3258,2 США за кв. м и сразу 76 место из 106).

Самые дорогие «квадраты» и самые высокие цены на жилье отмечены в Гонконге, Сингапуре и Южной Корее.


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