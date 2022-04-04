Казахстан вернулся к допандемийному уровню притока иностранных инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным Национального банка РК, Казахстан смог не только переломить тенденцию снижения потоков иностранного капитала в страну, но и выйти на показатели 2017-2019 годов. Так, по итогам 2021 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан составил 23,7 млрд. долларов США, что на 37,7% выше, чем за 2020 год (17,2 млрд. долларов США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В страновом разрезе первая пятерка стран с наибольшим объемом инвестиций в экономику Казахстана осталась неизменна. Нидерланды, США, Швейцария, Россия и Китай уверенно удерживают лидерство по росту объема вливаний от 25% до 92%. Доля инвестиций из вышеуказанных стран составляет 68,3% от общего объема привлеченных инвестиций.

В свою очередь, во второй части ТОП-10 стран произошли значительные изменения. Бельгия сместила Великобританию с 6 места, показав значительный рост в 35,1%. Республика Корея с ростом в 73,2% переместилась с 9 на 8 строчку, опередив французских инвесторов, которые замкнули десятку крупнейших доноров инвестиций. Турецкие инвесторы также обеспечили рост капиталовложений в республику на 87% и разместились на 9-й позиции в рейтинге, также опередив Францию и Кипр.

ТОП-10 стран-инвесторов за 2021 год

Нидерланды – 7,0 млрд. долл. США;

США – 2,8 млрд. долл. США;

Швейцария – 2,6 млрд. долл. США;

РФ – 1,9 млрд. долл. США;

Китай – 1,8 млрд. долл. США;

Бельгия– 1,06 млрд. долл. США;

Великобритания – 1,02 млрд. долл. США;

Республика Корея – 805,5 млн. долл. США;

Турция – 679,5 млн. долл. США;

Франция – 603,1 млн. долл. США.

Касательно отраслей, то по итогам 2021 года в сельском, лесном и рыбном хозяйстве отмечен рост в 2,8 раза, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - в 2,6 раза, в информацию и связь инвестировано на 80,1%, а в электроснабжение - на 68,3% больше. Значительный прирост также показали инвестиции в обрабатывающую промышленность. В 2021 году инвесторы вложили в данный сектор на 2 млрд. долларов США больше чем в 2020 г. и рост составил 65,4%.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, отвечающее за привлечение инвестиций, прогнозировало привлечь свыше 19 млрд. долларов США иностранных инвестиций к концу 2021 года.

В результате успешной реализации пула инвестиционных проектов и применяемой в Казахстане трехуровневой системы привлечения инвестиций: «посольства РК – центральные госорганы – региональные акиматы», страна вышла на показатели 2017-2019 годов.

Правительство РК постоянно работает над улучшением инвестиционного климата в соответствии с лучшими мировыми стандартами, придает большое значение созданию сильной и конкурентной среды для бизнеса. В данном направлении АО «НК «KAZAKH INVEST» выступает единым оператором по привлечению инвестиций, оказывающим комплекс мер по содействию инвесторам, в частности, по организации визитов в Казахстан, определении источников финансирования и площадок для реализации проектов, по взаимодействию с местными бизнес-партнерами и консультационной поддержке при получении разрешительных и иных документов.

Данные факты подтверждает авторитетное международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s, которое объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан на уровне «BBB-», прогноз – «стабильный».

Кроме того, во исполнение поручения Главы государства в настоящий момент разрабатывается новая Концепция инвестиционной политики РК до 2025 года в соответствии со стандартами ESG (Environmental - окружающая среда, Social - социальная сфера, Governance and Prosperity - корпоративное управление и экономическое процветание).