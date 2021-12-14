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Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт»

14 Декабря 2021 10:59
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Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Спутник Лайт» скоро будет. Как только появится, он тоже будет доступен (для ревакцинации - прим. ред). Мы переговорили, сейчас у нас переговоры по поставкам», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства.

«Сейчас мы рассматриваем два пути, какой быстрее, либо на нашем (заводе), либо мы сможем быстрее привезти», - добавил министр.

Ранее министр сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Казахстане. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 96% больных», - сказал Алексей Цой.

Кроме того, глава Минздрава рассказал о выздоровевших от коронавируса. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели более 96% больных», - отметил А. Цой.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Россия   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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