-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстан ведет переговоры о поставке китайских вакцин от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан ведет переговоры о поставке китайских вакцин от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК сообщил, что на сегодня ведутся переговоры о поставках в Казахстан китайской вакцины от коронавируса, в том числе CoronaVac.
«Сейчас идут переговоры по поставке вакцин, в том числе Китайской Народной республики в Казахстан. На следующей неделе мы получим точную детальную информацию», - добавил Алексей Цой.
Ранее в Минздраве рассказали, сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане.
Председатель Комитета санэпидконтроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сообщила, что после вакцинации зарегистрировано 4 765 случаев заражения КВИ.
«Это по-прежнему ничтожно мало от числа вакцинированных, он составляет 0,09%», - пояснила Айжан Есмагамбетова.
- Факт нарушения температуры при хранении вакцин от КВИ прокомментировали в Минздраве
- Когда в Казахстане начнется вакцинация детей от коронавируса
- Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»
- Сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане
- Надо ли вакцинировать детей от коронавируса в Казахстане, ответил ученый-медик
- 375 медиков работают в «красных» зонах Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана