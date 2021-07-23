Казахстан ведет переговоры о поставке китайских вакцин от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан ведет переговоры о поставке китайских вакцин от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК сообщил, что на сегодня ведутся переговоры о поставках в Казахстан китайской вакцины от коронавируса, в том числе CoronaVac.

«Сейчас идут переговоры по поставке вакцин, в том числе Китайской Народной республики в Казахстан. На следующей неделе мы получим точную детальную информацию», - добавил Алексей Цой.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане.

Председатель Комитета санэпидконтроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сообщила, что после вакцинации зарегистрировано 4 765 случаев заражения КВИ.

«Это по-прежнему ничтожно мало от числа вакцинированных, он составляет 0,09%», - пояснила Айжан Есмагамбетова.