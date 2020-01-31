Казахстан вдвое улучшил свои показатели по индикатору «Контроль коррупции»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За один год Казахстан поднялся на 11 пунктов в рейтинге восприятия коррупции. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается международных рейтингов, отмечается двукратный прогресс по индикатору «Контроль коррупции» в исследовании Всемирного банка, посвященном индикаторам государственного управления. Transparency International опубликован индекс восприятия коррупции за 2019 год. У нас лучший результат за все время участия в нем. Мы набрали 34 балла, повысив позицию в рейтинге на 11 пунктов. Такой рост обеспечен только за один год, что заметно укрепило наше лидерство в Центральной Азии и позволило опередить большинство стран СНГ», – сказал А. Шпекбаев.

Председатель Агентства также рассказал о результатах работы за 2019 год. В прошлом году было зарегистрировано 1 717 коррупционных преступлений, более половины из которых приходится на факты взяточничества. Осуждено 1 002 должностных лица. Пресечено 112 фактов системной коррупции с привлечением широкого круга лиц. Сумма установленного ущерба составила 26 млрд тенге, из которых 22,7 млрд тенге возмещено, это практически на четверть выше прошлогоднего значения.

А. Шпекбаев отметил, что в Агентстве созданы специальные департаменты по выявлению и расследованию коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, в правоохранительном секторе и судах. В квазигосударственном секторе выявлено 324 коррупционных преступления, осуждено 160 должностных лиц. К уголовной ответственности привлекаются 237 сотрудников правоохранительных органов, из которых 163 уже осуждены. Осуждено семь судей, ведется расследование в отношении еще четырех.

По словам А. Шпекбаева, в числе наиболее коррумпированных сфер - образование, сельское хозяйство и здравоохранение. Коррупционные преступления в образовании и здравоохранении, в основном, связаны со взяточничеством при трудоустройстве и финансовыми махинациями. Большинство махинаций совершается в организациях, подведомственных акиматам. Агентство видит решение этой проблемы в полном освобождении руководителей бюджетных учреждений от проведения госзакупок и в централизации бухгалтерии.