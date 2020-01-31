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Казахстан вдвое улучшил свои показатели по индикатору «Контроль коррупции»

31 Января 2020 14:45
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Казахстан вдвое улучшил свои показатели по индикатору «Контроль коррупции»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За один год Казахстан поднялся на 11 пунктов в рейтинге восприятия коррупции. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается международных рейтингов, отмечается двукратный прогресс по индикатору «Контроль коррупции» в исследовании Всемирного банка, посвященном индикаторам государственного управления. Transparency International опубликован индекс восприятия коррупции за 2019 год. У нас лучший результат за все время участия в нем. Мы набрали 34 балла, повысив позицию в рейтинге на 11 пунктов. Такой рост обеспечен только за один год, что заметно укрепило наше лидерство в Центральной Азии и позволило опередить большинство стран СНГ», – сказал А. Шпекбаев.

Председатель Агентства также рассказал о результатах работы за 2019 год. В прошлом году было зарегистрировано 1 717 коррупционных преступлений, более половины из которых приходится на факты взяточничества. Осуждено 1 002 должностных лица. Пресечено 112 фактов системной коррупции с привлечением широкого круга лиц. Сумма установленного ущерба составила 26 млрд тенге, из которых 22,7 млрд тенге возмещено, это практически на четверть выше прошлогоднего значения.

А. Шпекбаев отметил, что в Агентстве созданы специальные департаменты по выявлению и расследованию коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, в правоохранительном секторе и судах. В квазигосударственном секторе выявлено 324 коррупционных преступления, осуждено 160 должностных лиц. К уголовной ответственности привлекаются 237 сотрудников правоохранительных органов, из которых 163 уже осуждены. Осуждено семь судей, ведется расследование в отношении еще четырех.

По словам А. Шпекбаева, в числе наиболее коррумпированных сфер - образование, сельское хозяйство и здравоохранение. Коррупционные преступления в образовании и здравоохранении, в основном, связаны со взяточничеством при трудоустройстве и финансовыми махинациями. Большинство махинаций совершается в организациях, подведомственных акиматам. Агентство видит решение этой проблемы в полном освобождении руководителей бюджетных учреждений от проведения госзакупок и в централизации бухгалтерии.


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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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